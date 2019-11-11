Gıdaya yeni zamlar yolda

İTO, fırıncıların ekmek zammı talebini komisyonda görüşmek üzere kabul etti.

2020’ye girmeden 250 gram ekmek 1.75 TL’ye yükselebilir. Cumhuriyet’in haberine göre, fırıncıların İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) sundukları ancak Ağustostan beri reddedilen ekmek zammı talebi bu kez komisyonda görüşülmek üzere kabul edildi. 5 kişiden oluşan komisyon, zam talebini bu hafta içi masaya yatıracak. Yeni yıla girmeden İstanbul’da satılan 200 gram ekmeğin 1.25 TL’den 1.40 TL’ye, 250 gram ekmeğin 1.50 TL’den 1.75 TL’ye çıkması bekleniyor. Habere göre, son bir yılda yüzde 20’yi aşan zamların yapıldığı süt ve süt ürünlerinin etiketlerindeki ‘son zam tarihi’ de sürekli yenileniyor. Kuruyemiş fiyatlarındaki artışlar son bir yılda yüzde 90’ı buldu. Kırmızı ete yapılacak zamlar da tüketimdeki düşüşten dolayı bekletiliyor.

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