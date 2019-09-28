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28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Gözler YEP ve bütçeye çevrilmiş durumda

28 Eylül 2019, Cumartesi 12:07
Ekonomi gündemi, önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı bütçesine odaklanacak.

Ekonomi gündeminde gözler, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildi. Ekonominin yol haritası niteliği taşıyan YEP'in önümüzdeki hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda bir yıl geride kalırken, programda ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı.

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Bakan Albayrak tarafından duyurulması öngörülüyor. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan planda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeleri ve hedefler de yer alacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

YEP'in açıklanmasıyla 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bütçe süreci başlayacak

Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de yine Resmi Gazete ile ilan edilecek.

Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesi, TBMM'de komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Önümüzdeki yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.

AA

Etiketler: YEP, bütçe
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