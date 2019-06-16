Gram altın 9 ayın zirvesinde

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, bu hafta 258,6 liraya çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı bu hafta, ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Haftaya 251 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 14 Haziran’da 258,6 lira ile 9 ayın zirvesini gördü. Haftalık bazda yüzde 1 getiri sağlayan gram altın, haftayı 253,8 liradan tamamladı. Yatırımcısına 2 haftadır üst üste kazandıran gram altın, yılın başından bu yana da yüzde 16,4 prim sağladı.

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