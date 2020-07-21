Gram altın rekor kırmaya devam ediyor

Piyasalardaki bol likidite ve güven liman arayışının desteklediği altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Spot altının onsu 1.824 dolarla 9 yılın zirvesinde seyrederken; gram altın bugün 403 lirayla rekor tazeledi.

Kovid-19 aşısına ilişkin pozitif gelişmelere karşın altın ve gümüş başta olmak üzere değerli madenler, mevcut düşük faiz ve bol likidite ortamından destek bulmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan artışlar, yurt içinde de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesini sağlıyor.

Son 9 yılın en yüksek seviyelerine takın seyreden 1.820 doları gören spot altının ons fiyatındaki yükselişler koronavirüs vakalarında yaşanan artışa dair endişeler ve yeni ekonomik canlandırma paketlerinin enflasyona dair yarattığı beklentilerden destek buluyor.

Gram altın 403 lirayı geçti

Saat 12:00 itibarıyla spot altının onsu 1824 dolar düzeyine kadar tırmanmış durumda. Aynı dakikalarda gram altın fiyatları ise rekor seviyeler olan 402 liranın hemen üzerinde el değiştiriyor. Çeyrek altın 659 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 714 liradan satılıyor.

Spot altın fiyatlarına ilişkin bilgi notu paylaşan Ziraat Yatırım Menkul Değerler, altın fiyatlarında ilk direnç seviyelerini 1832 dolar olarak belirlerken ana direnç noktasının ise 1846 dolar düzeyinde olduğunu açıkladı. Kuruma göre direnç seviyesi ise 1.813 dolarda.