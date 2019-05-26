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26 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Gram altın yılın en yüksek seviyesinde

26 Mayıs 2019, Pazar 18:30
Dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, değer kazançlarını üst üste 5’inci haftaya taşıdı.

Mayıs ayına 246 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 9 Mayıs’ta bu yılın en yüksek seviyesi olan 258.4 lirayı gördü. Söz konusu seviyelerde tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı haftalık bazda yüzde 0.90 artışla 251 liradan tamamladı. Gram altın, bu performansı ile değer kazançlarını üst üste 5. haftaya taşıdı. Dolar kurunun 6 lira seviyesi üzerinde tutunması ve ons altının da 1.279 dolar üzerinde kalmasının, gram altının yukarı trendini desteklediğini ifade eden Taştan, gram altın fiyatında geri çekilmede 247 lirayı ana destek, yükselişte ise 258 ve 265 lirayı direnç olarak izlediklerini kaydetti. 

Etiketler: dolar, altın
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