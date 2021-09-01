Güvence bedelleri ödenemeyen faturalara gitti

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zamanında borcunu ödeyemeyen 185 bin elektrik ve 617 bin doğal gaz abonesinin, abonelik işlemlerinde alınan güvence bedeli, ödenmeyen elektrik faturası için mahsup edildiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in faturalarını ödeyemeyen elektrik ve doğal gaz abonelerinin durumuyla ilgili soru önergesini cevaplandıran Bakan Fatih Dönmez, 2020 yılında toplam 2 milyon 930 bin 957 elektrik abonesinden (mesken) ve toplam 1.989.140 doğal gaz abonesinden (konut) abonelik işlemleri nedeniyle güvence bedeli tahsil edildiğini açıkladı. Borcunu ödeyemediği için fatura bedeli, güvence bedelinden kesilen abonelerin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğuna işaret eden Gürer, bu durumun ülkemizdeki ekonomik buhranın en önemli göstergelerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

400 BİN ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Elektriğe ve doğal gaza gelen zamların artık fren tutmadığını da söyleyen Gürer, “Sayın Bakan soru önergemize verdiği cevapta, faturasını ödeyemeyen elektrik abonelerinin yüzde 0.92’sinin elektriğinin geçici kesildiğini belirtiyor. Bu rakam 46 milyon elektrik abonesinde yaklaşık 400 bini buluyor” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz