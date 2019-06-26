Hakan Çanta’dan konkordato talebi

Geçen yıl Rusya’da yapılan ‘Dünya Kupası’nın lisanslı ürünlerinin bir bölümünü üreten Hakan Çanta, konkordato talep etti.

Mahkemeye yapılan başvuruda, şirket hakkında konkordato kararı verilmesi durumunda yaşanan mali zorluğun aşılabileceği kaydedildi. Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre Hakan Çanta San ve Tic. AŞ’nin yanı sıra şirketin sahipleri Ahmet Hacısoyu, Nabi Ümitvar ile Yılmaz Kerim için konkordato talepli dava açıldı. Dava geçen 20 Haziran’da Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açıldı. Dava dilekçesinde, şirketin mali darboğaz yaşadığı kaydedilerek, konkordato kararı ile zorlu sürecin aşılabileceği kaydedildi. Hakan Çanta’nın temeli 1955’te atıldı. 1980’lerin ikinci yarısıyla bilinirliği arttı. Ahmet Hacısoyu, yeğeni Nedim Ümitvar ile Hakan Çanta’yı yeniden ayağa kaldırdı. Marka, ilk lisans sözleşmesini 1995’te Walt Disney ile imzaladı. Hakan Çanta, 2017’de FIFA ile anlaşma imzaladı. Rusya’da düzenlenen ‘Dünya Kupası’nın lisanslı ürünlerinin bir bölümünü üreten şirket, ürün satışını onlarca ülkede yaptı. Av. Şevket Çelik, bir çok şirketin nakit akışının bozulduğunu belirtti. Av. Çelik, 2019’un ikinci yarısının zorlu geçmesini beklediklerini söyledi.

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.