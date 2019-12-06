Hamsi Batı Karadeniz'i terk ediyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, diğer balık türlerinde yaşanan kıtlığın aksine hamside bu yıl bereketli sezon geçtiğini söyledi.

Hamsi avcılığının Batı Karadeniz'de gün geçtikçe azaldığını ve balığın bölgeyi terk ederek Doğu Karadeniz'e göçe başladığını aktaran Karakaş, "Hamsi hızlı göç eden bir tür. Hamsi batıdan başlayarak göçünü sürdürür, en son Doğu Karadeniz'e doğru gider. Sınırı aşar, oradan Gürcistan'a gider. İzinli olduğu yerlerde avcılığı yapılır. Şu anda rutin işleyiş devam ediyor. Şu anda hamsi gerçek güzergâhında. Olması gereken yerde." diye konuştu. AA

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