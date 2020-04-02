Havayolu sektörü için iflas dalgası uyarısı

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçak seferlerinin büyük çoğunluğunun durmasının havayolu taşımacılığında yaprak dökümüne yol açmasından korkuluyor.

Avrupa’nın en büyük özel havayolu şirketlerinden Virgin, mali zorlukları kendi imkanlarıyla aşamayacağı gerekçesiyle, kurtarılmak için devlete resmi başvuru yaparken, bir başka İngiliz şirketi olan Flybe ise iflasını açıkladı. Amerika’da da Trans States Airlines ve Compass Airlines iflas bayrağını ilk çeken havayolu şirketleri oldular. Uluslararası danışmanlık şirketi CAPA, havayolu şirketlerinden pek çoğunun Mayıs ayı sonundan önce iflas edebileceği uyarısında bulundu.

Amerikan Başkanı Trump, ülkedeki havayolu şirketlerinin ayakta kalmasını sağlamak için sektöre özel 58 milyar dolarlık paket açıklamıştı. Uzmanlar bu paketin de sektörü ayakta tutmakta yetersiz kalacağını belirtiyorlar.

Havayolu şirketlerinin iflasının uçak üretimini de olumsuz etkileyeceği beirtiliyor. Airbus, Virgin’in zor duruma düşmesinin Airbus 330 programını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. Amerika’da ise Boeing, Koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi.

