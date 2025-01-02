Hazine borcu borçla ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 434,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 621,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında 293,8 milyar lira, şubatta 166,4 milyar lira ve martta 161,1 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Türkiye’nin dış borcu 525 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku 525,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun millî gelire oranı yüzde 41,7 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 265,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun millî gelire oranı yüzde 21,1 seviyesinde tespit edildi. Hazine garantili dış borç stoku ise 17,2 milyar dolar olarak hesaplandı.