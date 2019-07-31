"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

31 Temmuz 2019, Çarşamba 11:10
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Haziranda ihracat yüzde 14.3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22.7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14.3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22.7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42.5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında yüzde 70.1 iken, 2019 Haziran ayında yüzde 77.7'ye yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %15,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15.5, ithalat yüzde 0.2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8.1, ithalat yüzde 14.8 azaldı.

Etiketler: dış ticaret açığı, haziran, düşüş
Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zarif: AB sözlerini yerine getirmezse üçüncü adımı atacağız

    İdlib'de 3 ayda 781 sivil öldü

    Göç İdaresi Genel Müdüründen 'sınır dışı' açıklaması

    Merkez Bankası Başkanından enflasyon açıklaması

    Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

    2018'de 12 binden fazla çocuk savaş mağduru oldu

    Brexit korkusu otomobil sektörünü vurdu

    Danimarka göçmen kabul edecek

    Afganistan'da bombalı saldırı: 32 ölü

    Ege'de deprem

    İngiltere’de “Türk arıyı yakalayın” alarmı

    12 binden fazla çocuk savaş kurbanı

    Torba’dan AKP de rahatsız

    Kişiye endeksli sistem yanlıştır

    Bayram arefesinde fırsatçılar yine iş başında

    Küresel Ayak İzi Ağı'ndan herkesi ilgilendiren önemli uyarı!

    Yunanistan'dan Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' suçlaması

    MGK toplantısı sona erdi

    MEBCBS tanıtıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim misiniz, savcı mı?!!
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimiz (asm) kaza namazı kılmış mıdır?
    Genel

    Torba’dan AKP de rahatsız
    Mustafa ORAL

    Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez
    Genel

    Kişiye endeksli sistem yanlıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bitlis’ten, Berlin’e
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge” gizli pazarlığı…
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Osmanlıda kız okulları
    Faruk ÇAKIR

    Ankara, AB atağı yapar mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.