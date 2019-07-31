Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Haziranda ihracat yüzde 14.3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22.7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14.3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22.7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42.5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında yüzde 70.1 iken, 2019 Haziran ayında yüzde 77.7'ye yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %15,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15.5, ithalat yüzde 0.2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8.1, ithalat yüzde 14.8 azaldı.