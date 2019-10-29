Hong Kong'daki protestolar ekonomiyi tehdit ediyor

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, kitlesel protestoların son bulması gerektiğini belirterek kent ekonomisi ve turizmine darbe vuran olayların ekonomik durgunluk tehlikesi yarattığı uyarısında bulundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Baş Yöneticisi Carrie Lam, haftalık basın toplantısında, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto için başlayan, tasarının geri çekilmesinin ardından "demokratik reform" talebiyle devam eden gösterilerin ekonomiye etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Protestoların kent ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade eden Lam, "Eğer bu çeyrekteki büyüme de önceki çeyreğin altında kalırsa ekonomi üst üste ikinci kez küçülmüş olacak. O zaman teknik olarak durgunluğa girdik demektir. Böyle olursa 2019 yılında negatif büyümeyle karşılaşacağız." diye konuştu.

Lam, ekonomik sorunların giderilmesi için kentte yeniden huzurun sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Ne yazık ki isyancılar, pazar günü ve dün gece yine bazı bahanelerle şiddete başvurdular." dedi.

Hükümetin şiddete başvuran protestocuların taleplerini karşılamasını çözüm olarak görmediğini belirten Lam, "Şiddetle baş edip buna son vermediğimiz takdirde başlattığımız siyasi diyaloğu sürdüremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.