Hurdada teşvik artışı ekonomiye yarar

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken hurda araç teşvikine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hurda araç teşvikinin 10 binden 15 bine çıkarılmasının ekonomiye olumlu yansıyacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TBMM’ye sunulan, ekonomik düzenlemeleri içeren Torba Yasa tasarısında bizim de uzun süredir dile getirdiğimiz hurda araçlar için ÖTV teşvik indiriminin 10 bin TL’den 15 bine TL’ye çıkarılması yer aldı. Birçok kez talep ettiğimiz, ÖTV indiriminin enflasyonun da göz önünde bulundurularak artırılması olumlu ve sevindirici bir gelişme. Ülkemizin hurda ithalatına çok ciddî rakamlar ödediğini hesaba katarsak, bu gelişme ekonomimize olumlu yansıyacak. Aracını hurdaya ayırmak isteyen fakat indirimin yeterli gelmediği için bekleyen vatandaşlarımız ise araçlarını ellerinde bekletmeye gerek kalmadan rahatça hurdaya ayırabilecekler” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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