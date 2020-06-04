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İç hatlara yoğun ilgi

04 Haziran 2020, Perşembe 18:09
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme süreciyle birlikte seferlerini artırdı. Bugün 250 iç hat seferi yapacak THY'nin uçuşlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, titizlikle yapılan güvenlik aramalarından geçti. Yolcuların ateşi ise termal kameralar ve akıllı kasklarla ölçülürken, tedbirler kapsamında yolculara refakat etmek ve uğurlamak isteyenlerin terminale girişine izin verilmedi.

"İGA hijyen ekibi" ve yapılan anonslarla sosyal mesafe kuralları yolculara sık sık hatırlatıldı. Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi görevlileri, THY kontuarındaki görevliler, check-in işlemleri sırasında yolcuların HES kodlarıyla biletleme işlemlerini yapıyor. 

Kabine büyük bagaj alınmazken, yolcular valizlerini kontuarlardaki görevlilere teslim ediyor. Yolcuların bazıları check-in işlemlerini makinelerde yaparak, biletlerini sıra beklemeden burada bastırabiliyor.

Yolculardan Funda Aras, basın mensuplarına, yaklaşık 3 aydan bu yana evde olduklarını, kızlarıyla memleketi Isparta'ya gideceklerini söyledi.

Bileti önceden aldıkları için sorun yaşamadığını belirten Aras, "HES kodumuzu aldık. Her yerde dezenfektanlar var. Çocuklar gördükleri yerde sıkıyorlar. Bize 3,4 saat erken gelmemiz söylendi. O yüzden bagajımızı aldıktan sonra biraz bekleyeceğiz." dedi.

İdil Aras ise Isparta'ya çok özlediği anneannesini görmek için gideceğini kaydederek, "Sosyal mesafeye uyuyoruz. Virüsle ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelenin güzel bir örneğini sergilediğini, dünyada parmakla gösterilen bir ülke olduklarını söyledi.

İki aydan bu yana havacılığın ve uçuşların durma noktasında geldiğini, 1 Haziran'dan itibaren iç hatlarda 5 ilde ön deneme seferlerine başladıklarını anımsatan Ekşi, "Bugün itibariyle seferlerimizin yüzde 30'unu açmış durumdayız. Bugün, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere yaklaşık 250'ye yakın sefer yapıyoruz, 25 binin üzerinde de yolcu taşıyacağız. Doluluk oranları da yüzde 80 civarında oldukça iyi durumda." diye konuştu.

Ekşi, bu seferlerin kademeli olarak artırmak zorunda olduklarını, insanların bir anda terminallere yığılmaması için adımlar attıklarını belirtti. İstanbul Havalimanı'nda hatırı sayılır bir yoğunluk yaşandığını, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulduğunun gözlendiğini kaydeden Ekşi, salgınla mücadelede hedeflenen noktaya gelindiği takdirde seferlerin iki hafta sonra yüzde 100 açılabileceğini bildirdi.

"İzinleri bekliyoruz"

THY Genel Müdürü Ekşi, basın mensuplarının dış hatlarla ilgilisi sorusuna şöyle cevap verdi:

"Türkiye'den yurt dışına yapılacak seferlerde iki tane otorite izin vermesi lazım. Birincisi, Türkiye'nin 'evet uçuşlar başlayabilir' demesi lazım. İki, bu yetmiyor, siz hangi ülkeye uçacaksanız, o ülkenin size izin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla iki izin bir araya gelince uçuş olabiliyor. Biz, bu izinleri ne zaman olacağını biliyor muyuz? Evet, Türkiye'den yurt dışına olan izinlerin inşallah çok kısa zamanda çıkacağına inanıyoruz. İç hatlarımız açıldı. Bizim ümidimiz çok kısa sürede Türkiye'den, Türk devletinin de Sağlık Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın da dış hatlara izin vereceğini bekliyoruz. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Çünkü koronavirüs mücadelesi tüm dünya ile bizde de günlük olarak izleniyor. Nereye gidiyor, buna bakılıyor. Dolayısıyla yarın yapalım, öyle kolay ve mümkün değil. Allah korusun ikinci dalga diye tabir ettiğimiz çok daha sıkıntılı bir süreci görebiliriz."

Her ülke ile tek tek görüşüldüğünü ifade eden Ekşi, vatandaşların sabırlı olmasını ve durumu anlayışla karşılamasını istedi. Ekşi, THY'nin her yere uçmaktan sevinç duyacağını dile getirerek, "İzinleri bekliyoruz, bu izinlerin ne zaman çıkacağını da işin doğrusu çok bilmiyoruz." dedi.

Ekşi, dış hatlarda da kademeli olarak seferlerin başlayacağına dikkati çekerek, "Mesela Çin diyor ki, bana geleceksen haftada bir kere gelebilirsin' diyor. Her ülkeden bir sefer yapılabilir, diyor. Dolayısıyla seferlerin açılması demek, bütün, her şeyiyle açılması anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

AA

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