İkinci el ayakkabı satışı patladı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnaf ziyareti sırasında ayakkabı tamircisi Mustafa Aktaş ile konuştu.

Ekonomik sorunların vatandaşın yeni ayakkabı alma şansını da zora soktuğuna temas eden Aktaş, “1982 yılından bu yana ayakkabı tamir işi yapıyorum. Askerlikte de ayakkabı tamir ettim. Bu yılki kadar ayakkabı tamiri yapıldığını hatırlamıyorum. Vatandaş yırtılan ayakkabısını 10 liraya tamir ettirip 3-4 ay daha giyiyor. Yeni ayakkabı almaya kalksa en az 150 lira ödeyecek. O nedenle vatandaşlar eskiye dönüş yaptı ve ayakkabılarını tamir ettirmeye başladı” diye konuştu. Ayakkabı tamir ettirenler kadar, ikinci el ayakkabı alanların sayısında da ciddi bir artış olduğuna işaret eden Aktaş, “Geçen yıllarda 3-4 ayda sadece bir kez ikinci el ayakkabı satardım. Şimdi haftada 30-40 adet ikinci el ayakkabı satıyorum. Günde 6-7 adet ikinci el ayakkabı sattığım oluyor” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi