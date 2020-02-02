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İkinci el yatırım aracı oldu

02 Şubat 2020, Pazar 00:27
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “‘0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor” dedi.

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artışı mercek altına alan otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Cardata, Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el otomobilleri listeledi.

Hazırlanan veriler ışığında ikinci el pazarını değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta ‘0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok. Buradan hareketle tüketici aracının değerlenmesini bekliyor ve satmıyor. İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

100 BİN TL’YE KADAR ALINABİLECEKLER

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da arttırdı. Özellikle 100 bin TL’ye kadar olan ikinci el otomobiller pazarda neredeyse yok satıyor. Bu doğrultuda, otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi olan Cardata, ikinci el araçlarla ilgili kapsamlı bir çalışma hazırladı. En güncel fiyat analizlerini ve pazar taleplerini dikkate alan Cardata, 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı. Söz konusu fiyat aralığındaki araçların büyük bir kısmını dizel ve manuel vitesli otomobillerin oluşturduğu dikkatleri çekerken, listede Fiat, Renault, Ford ve Volkswagen’e ait modeller ağırlıklı olarak yer aldı. Toplamda 101 otomobilin yer aldığı listedeki en uygun fiyatlı otomobil 29 bin 200 TL’lik fiyatıyla 2006 model Hyundai Accent 1.5 CRDI olurken, 100 bin TL bandına en yakın ikinci el otomobil satış fiyatı ortalama 99 bin 600 TL’ye ulaşan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT oldu.

İstanbul - Muhammed M. Okur

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