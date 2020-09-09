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10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

IMF: Dünya ekonomisi yavaş yavaş canlanıyor

09 Eylül 2020, Çarşamba 18:00
IMF BAŞKANI KRİSTALİNA GEORGİEVA, DÜNYA EKONOMİSİNİN YENİ TİP KORONAVİRÜSÜN (KOVİD-19) YOL AÇTIĞI KRİZDEN YAVAŞ YAVAŞ KENDİNE GELMEYE BAŞLADIĞINI BELİRTTİ.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, video konferans yoluyla yapılan ve “Kovid-19 dönemi ve sonrasında kalkınmanın finansmanı” konulu bakanlar toplantısında, “Mayıs ayında yaptığımız görüşmeden beri, gelen veriler daha az kasvetli bir tablo çiziyor. Diğer bir deyişle, dünya ekonomide bazı toparlanma işaretleri görüyoruz” ifadesini kullandı. Bazı gelişmiş ekonomilerin kendini “bir dereceye kadar hiç de kötü hissetmediğini” dile getiren Georgieva, “Kendini daha iyi hissettiklerini söyleyemeyiz, zira eksi yüzde 6, eksi yüzde 8, eksi yüzde 10 kötü bir şey, ama yine de tahmin ettiğimizden daha az. Çin iyiye gidiyor ve tahminlerden çok daha hızlı düzeliyor” diye konuştu.

11 trilyon dolarlık tedbir

Bu etkinin, muazzam para yardımı dahil dünya ekonomisine verilen destek sayesinde sağlandığını söyleyen IMF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece G20 ülkelerinin maliye bakanlıkları 11 trilyon dolarlık malî önlem aldı. Merkez bankalar, ülkelerinin ekonomilerine destek verme konusunda mu’cizeler yarattı. Biz, IMF, bu karşı tedbirlerin bir parçası olduk ve tarihimizde hiçbir zaman bu denli kısa süre içinde bu kadar çok şey yapmamıştık, âcil durum finansmanı ve düzenli programlarımız aracılığıyla 80’den fazla ülkeye destek sağladık”.

AA

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