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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işinden oldu

11 Ağustos 2020, Salı 14:21
İngiltere’de karantina döneminde yaklaşık 730 bin kişi işini kaybetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada ülkede işsizliğin haziran ayında yüzde 3,9 ile bir önceki aydaki seviyesini koruduğu bildirildi. Ekonomistlerin beklentisi İngiltere’de işsizliğin haziran ayında yüzde 4,2 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

ONS açıklamasında İngiltere’de mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde öncü verilere göre yaklaşık 730 bin kişinin şirketlerin bordrolarından çıkarıldığı da bildirildi. Bu da öncü verilere göre İngiltere’de karantina önlemlerinin başladığı mart ayından haziran ayının sonuna kadarki dönemde bu kişilerin işlerini kaybettiği anlamına geliyor.

Yine ONS’nin öncü verilerine göre, İngiltere’de sadece haziran ayında 114 bin kişi işini kaybetmiş durumda.

İngiltere’de bu işten çıkarmaların henüz resmi işsizlik verilerine yansımamış olması ise hükümetin ekim ayının sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediği ücretli izin programından kaynaklanıyor.

İngiliz hükümeti daha önce İngiltere’de salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara maaş ödemelerinin yüzde 80’inin 2 bin 500 sterline kadar karşılanacağını bildirmişti.

Uzmanlar, İngiliz hükümetinin bu ücretli izin programını ekim ayında sonlandırmasıyla birlikte ülkede işsizliğin ciddi şekilde artmasını bekliyor.

AA

Etiketler: İngiltere, karantina dönemi
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