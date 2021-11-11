İnşaat maliyeti yıllık % 39,54 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında inşaat maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 39,54 oldu. TÜİK, 2021 yılı Eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,18 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,44, işçilik endeksi yüzde 22,25 arttı. TÜİK veri- lerine göre, bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,17 arttı. Malzeme endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,37 arttı. Malzeme endeksi bir önceyi yıla göre ise 48,58 oranında yükseldi. İşçilik endeksi ise aylık yüzde 0,27 azaldı. İşçilik endeksi bu azalışa rağmen bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,27 oranında artış gösterdi.

İstanbul - anka

