İnşaatta sıkıntı büyüyor

TÜİK yapı izin istatistiklerine göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 42.5, daire sayısı 2019’un ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 45.9 düşerken, ruhsat verilen yapıların yüzölçümü ise yüzde 37.7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapı izin istatistiklerine göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 42.5, daire sayısı 2019’un ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 45.9 düşerken, ruhsat verilen yapıların yüzölçümü ise yüzde 37.7 azaldı. TÜİK verilerine göre ilk üç ayda yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri ise yüzde 19.8 azaldı. Yapı ‘kullanma‘ izin belgesi verilen yapıların ise toplam değeri yüzde 66.7 gibi ciddî bir oranda artarken, yüzölçümü 29.4, daire sayısı yüzde 21.1 ve bina sayısı yüzde 10 arttı. 2019 yılı ocak-mart aylarında yapı kullanma izni verilen yapıların toplam değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.7 artışla 83 milyar 378 milyon 79 bin 611 lira oldu. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 50 milyar 17 milyon 443 bin 703 liraydı.

Aslan payı özel sektörde

Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 19.7 milyon metrekare iken bunun 8.6 milyon metrekaresi konut, 7.6 milyon metrekaresi konut dışı ve 3.5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 11.5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2.6 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. Yapı sahipliğinde aslan payı yüzde 14.3 ile özel sektörde Yapı sahipliğine göre yeni ruhsat verilen yapılarda özel sektör 14.3 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 4.8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 514 bin metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 75 bin 183 dairenin 66 bin 223’ü özel sektör, 7 bin 902’si devlet sektörü ve bin 58’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Maliyetler arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.95 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında İME aylık bazda yüzde 1.47, malzeme endeksi yüzde 2.02 ve işçilik endeksi yüzde 0.27 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 27.16, işçilik endeksi de yüzde 26.48 yükseldi. Bina inşaatı maliyet endeksi Mart ayında şubata göre yüzde 1.27, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.97 arttı. Geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 1.83, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 27.12 yükselirken, aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.11, yıllık yüzde 26.66 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Mart ayında aylık yüzde 2.11, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.88 arttı. Geçen aya göre Martta malzeme endeksi yüzde 2.64 ve işçilik endeksi yüzde 0.85 arttı. Ayrıca Martta geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27.33 ve işçilik endeksi yüzde 25.79 yükseldi.