İnsanca yaşamak pahalılaştı

Açlık sınırı ağustosta bir önceki aya göre 15 lira artarak 2 bin 907 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 104 liralık artışla 10 bin 506 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi duyulmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Açlık sınırı Ağustosta bir önceki aya göre 15 lira artarak 2 bin 907 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 89 liralık artışla 7 bin 599 liraya kadar çıktı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşı- layabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da dolayısıyla 104 liralık artışla 10 bin 506 liraya yükseldi.

İlk sekiz ayda yüzde 7,3 arttı

Ağustosta açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artarken, gıda dışı harcamalarda yüzde 1,2 oranında artış yaşandı, her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırında da yüzde 1 oranında artış kaydedildi. 2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde ise açlık sınırı yüzde 7,3, gıda dışı harcamalar yüzde 6,9, yoksulluk sınırı ise yüzde 7 oranında artış gösterdi. Ağustos 2020 sonu itibariyle son bir yılda ise açlık sınırı yüzde 11,2, gıda dışı harcamalar yüzde 11,3, yoksulluk sınırı da yüzde 11,3 oranında yükseldi. Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırının Ağustosta 2 bin 907 liraya yükselmesinde, süt - yoğurt, ekmek, un, makarna-şehriye gibi gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları belirleyici oldu.

Son bir yıllık artış bin 64 lira

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artarak 10 bin 402 liradan 10 bin 506 liraya yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde yüzde 7 oranında artış kaydedilen yoksulluk sınırında son bir yılda ise yüzde 11,3 oranında artış yaşandı. Yoksulluk sınırında ağustosta bir önceki aya göre 104 lira artış olurken, son bir yıllık artış ise bin 64 lirayı buldu.

Ankara - Ahmet Terzi