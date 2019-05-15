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İnternet uyuşturucu kadar tehlikeli

15 Mayıs 2019, Çarşamba 00:38
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültegin Ögel, internet bağımlılığının madde bağımlılığından bir farkı olmadığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen, “Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu”nda bir araya gelen uzmanlar internet ve sinemanın çocuklar üzerindeki etkisini ele aldı. Sempozyumda konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi / Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi Prof. Dr. Kültegin Ögel, online bağımlılığın madde bağımlılığından farkı olmadığını belirtti. Prof. Dr. Kültegin Ögel, internet bağımlılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İnternet bağımlılığı ile madde bağımlılığı arasında hiçbir fark olmadığını belirten Prof. Dr. Ögel; “Çocuklar gerçek yaşamda sahip olmak istedikleri nitelikleri avatarlarına yükleyip, oyunlarda sunulan hızlı ödül alma sistemine kapılıyor. Sosyal medyada ise anonimliğin arkasına saklanarak kendilerini gerçekleştiriyorlar, tüm bunlar bağımlılıkta önemli etkenler” dedi. Prof. Dr. Ögel internet bağımlısı çocukların ortalama 6-7 saatten sonra geçirdikleri süreden zevk almaya başladığı, bu yüzden saat değil gün kısıtlamasıyla durumun kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Travmanın etkileri sonradan çıkabiliyor

Travmaların çocuk gelişimi üzerine etkileriyle ilgili bir başka sunum da Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü / Çocuk Gelişimi ve Erişkin Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sennur Zaimoğlu tarafından gerçekleştirildi. Gelişimsel psikopatoloji alanında çalışırken örseleyici yaşantıların beyin üzerine etkilerini inceleme fırsatı yakaladığını belirten Prof. Dr. Zaimoğlu, “Çocuklukta fiziksel cinsel ya da duyusal manada kötü muamele görmüş insanlar ileriki yaşlarda nörolojik olarak bu izleri taşımaya devam ediyor. 9 bin 382 birey üzerinde yapılan araştırmayla bireylerin geriye dönük örseleyici yaşantılar incelendi. Bu bireylerin yüzde 40’ı psikiyatrik bir bozukluktan muzdarip çıktı. Erken yaş travmaları majör depresyon, bipolarlık ya da bağımlılık gibi sorunları beraberinde getiriyor” dedi.

 

Etiketler: çocuk eğitimi
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