İran, kredi istedi

İran, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankasından 130 milyon euro, Dünya Bankasından 50 milyon dolar kredi istedi.

İran resmi ajansı IRNA'na göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Kamil Tekavinejad, "2005'ten bu yana ilk kez Dünya Bankasından 50 milyon dolar miktarında kredi alacağız. Hazırlıklar yapıldı ve Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı gibi ilgili kurumlar konuyu takip ediyor." diye konuştu.

Sağlanacak krediyle Dünya Sağlık Örgütünün iş birliğinde tıbbi teçhizat alınacağını aktaran Tekavinejad, "Tıbbi kaynaklarımızı donatmak için İslam Kalkınma Bankasından da 130 milyon euro alacağız." dedi.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran, 12 Mart'ta Uluslararası Para Fonundan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmişti. İran'a tek taraflı ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD yönetiminin bu talebe karşı çıktığı ancak IMF'nin talebi değerlendirmeye aldığı açıklanmıştı.