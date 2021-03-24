İş değiştirmeyi düşünüyorlar

Kaspersky’nin “İşin Geleceğini Güvence Altına Almak” başlıklı raporunda ortaya koyulduğu üzere, COVID-19 salgını şartlarında Türkiye’deki çalışanların % 23’ü önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir işe geçmeyi düşünüyor.

İnsanların kariyer değişikliği için öne sürdükleri en büyük itici güçler arasında daha yüksek bir maaş alma arzusu (% 50) ve daha iyi bir iş-yaşam dengesine kavuşmak (% 46) yer alıyor. İş piyasasındaki belirsizliklere rağmen insanlar yine de çalışmaya dair hırslarını koruyor. Türkiye’de çalışanların %60’ı pandemi koşullarında durumunu korumayı tercih etse de pek çok çalışan iş günlerini kişisel hayatlarına daha iyi uyacak şekilde yeniden şekillendirme konusunda cesaret buluyor. Çoğu karantina ve uzaktan çalışma sürecinin ortasında kariyerlerinin geleceğini düşünmek, becerilerini geliştirmek veya yeni bir şeyler öğrenmek için daha fazla zamanları olduğuna inanıyor.

İstanbul - Erhan Akkaya