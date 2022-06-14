İş yapmadan maaş alanlar bütçeye yüktür

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği özlük haklarında düzenleme öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “terör” “keyfi suçlama” ve “doktorlara yeni ceza” tartışmaları eşliğinde kabul edildiğini, AKP Milletvekili Uğur Aydemir, komisyon kararları sonrasında memur maaşları bütçeye yük ifadelerinin tepkiye neden olduğunu ifade etti.

Balık, “Sayın Aydemir’e buradan belirtmek isteriz ki ulaşabildikleri her yerden maaş alan yandaşlar, görevleri sadece başkalarının emirleri doğrultusunda el kaldırmak olanlar, beşli çeteye peşkeş çekilen kamu ihaleleri, birilerini zengin etmek adına ülkenin yararına olmayan projeler bütçeye yüktür. Ülkesi için çalışan kamu emekçileri emeklerinin karşılıklarını bile alamadığı, TÜİK oyunları ile haklarının gasp edildiği bu süreçte verdikleri üç kuruş maaş bütçeye yük değil devletin en öncelikli harcama kalemidir” dedi. Ankara - Recep Gören

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