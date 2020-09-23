İş yerleri küçülüyor

Koronavirüs dolayısıyla, son dönemlerde daha küçük mekânlara taşınan şirketlerin sayısı hızla artıyor.

Koronavirüs dolayısıyla çoğu şirket evden çalışma modeline geçti. Bazı şirketler normalleşmenin başlamasıyla ofislere dönse de birçok şirket uzaktan çalışmaya devam ediyor.

Bazı şirketler ise home office çalışma sistemini kalıcı hale getirdi. Bu sebeple artık büyük ofislere ihtiyaç duyulmuyor.

Son dönemlerde daha küçük mekânlara taşınan şirketlerin sayısı hızla artıyor. Böylelikle kira, elektrik, güvenlik gibi masraflarını kısan kurumlar, tasarruf yapmış oluyor.

Emlakta hareketlilik var

Emlaktakİ hareketliğin devam edeceğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Koronavirüsle emlak sektöründe de birçok değişim yaşandı. İnsanların hayat- larındaki tüm değişiklikler gayri- menkul tercihlerini etkilediği için sektördeki hareketlilik hiç- bir zaman durmuyor. Artık şirketler evden çalışmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Büyük ofislere kira vermektense merkezi semtlerde küçük ofislere taşınarak kira, elektrik, güvenlik gibi birçok masrafı azaltmış oluyorlar” dedi.

İstanbul - Erhan Akkaya