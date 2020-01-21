'İşsiz sayısı 2,5 milyon artacak'

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bu yıl dünya genelinde işsiz sayısının yaklaşık 2,5 milyon artacağı tahmininde bulunduklarını açıkladı.

Sünnette işçi hakları (1)

Sünnette işçi hakları (2)

Guardian gazetesinin haberine göre, dünya liderlerinin eşitsizlik ve iklim kriziyle ilgili endişelerini dile getirmek için İsviçre'nin Davos kasabasında toplandığı dönemde Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan raporda, dünya çapında yaklaşık 473 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için istihdam fırsatlarından yoksun olduğu uyarısında bulunuldu.

Küresel işsizlik oranının 2020'de, neredeyse on yıl içinde ilk kez artacağına işaret edilen raporda, dünya genelinde düşük ekonomik büyüme seviyeleri nedeniyle işsiz sayısının yaklaşık 2,5 milyon artarak 190 milyonun üzerine çıkacağı tahminine yer verildi.

Dünya genelinde çalışma çağındaki 5,7 milyar kişiden 165 milyonunun istihdam edildiğini ancak ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ücret aldıkları bir iş bulamadıklarını ortaya koyan rapor ayrıca 119 milyon kişinin ya aktif olarak iş aramaktan vazgeçtiğini ya da kişisel durumları nedeniyle iş piyasasına erişimden yoksun olduğunu gösterdi.

Gelir eşitsizliğine dikkat çekilen raporda, dünya genelinde yaklaşık 473 milyon kişinin işsiz olduğu ya da çalışsa da ihtiyaçlarını karşılayacak ücret alamadığı ifade edildi.

Raporda ayrıca yaşları 15-24 aralığındaki 267 milyon kişinin bir işi, okul ya da mesleki eğitimi olmadığına dikkat çekildi.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, her türlü ücretli çalışmanın da kalitesinin artırılması için acil çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ryder, "Milyonlarca sıradan insan için iş yoluyla daha iyi bir yaşam kurmak giderek zorlaşıyor. İşle ilgili ısrarcı ve önemli eşitsizlikler ile mahrumiyet, uygun işi ve daha iyi geleceği engelliyor. Bu, sosyal uyum açısından derin ve endişe verici çıkarımları olan son derece ciddi bir bulgu." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, dünya çapında ülkelerin, yetenekli insanların oluşturduğu devasa havuzun potansiyel ekonomik ve sosyal faydalarını gözden kaçırdığı kaydedildi.

Yetersiz istihdamdan kaynaklanan risklere ilişkin değerlendirmede, verimli ve iyi ücretli işlerin eksikliğinin, dünya genelinde 630 milyondan fazla çalışanın günde 3,2 doların (yaklaşık 19 lira) altında gelirle, aşırı veya orta düzeyde yoksulluk içinde yaşaması anlamına geldiğine işaret edildi.