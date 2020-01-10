İşsizlik çığ gibi

Türkiye’de işsizlik oranı 2019 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artışla yüzde 13,4 oldu. 15-24 yaş grubunu ihtiva eden genç işsizlik oranı ise 3 puan yükselerek yüzde 25,3 oldu.

Basında işsizlik yüzde 30

İşsizlik büyük sorun

Bu dönemde işsiz sayısı 608 bin kişilik artışla 4 milyon 396 bin olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 Ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bine çıktı. İşsizlik oranı 1,8 puan yükselerek yüzde 13,4 oldu. İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,4 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 15,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu ihtiva eden genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 25,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1,8 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Gençler işsiz, evlenemiyor

İşsizlik rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “AKP iktidarının 17 yılın sonunda gençlere verdiği tek şeyin işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlik oldu. Türkiye’de her 4 gençten biri işsiz iken, gençlerimizin herhangi bir geleceği ve güvencesi yok iken, gençlerin evlenemediğinden şikâyet eden bir ülke Cumhurbaşkanına tavsiyemiz, TÜİK’in işsizlik verilerine dönüp bakmasıdır. Bu şekilde Cumhurbaşkanı, gençlerin neden evlenemediğini her halde anlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, ayrıca, “İlk YEP’te yüzde 12,1 olarak belirlenen 2019 işsizlik hedefi daha sonra açıklanan programda yüzde 12,9’a yükselmişti. Bugün açıklanan yüzde 13,4’lük işsizlik oranı ile Berat Albayrak’ın işsizlik hedefine yine tutmadığı görülmektedir. Sayın Bakan sunum yapıp, ‘burası çok önemli’ demeyi bırakmadığı sürece ülkede işsizlik sosyal bir sorun haline gelmeye devam edecektir” dedi.