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3 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

İstanbul’da 133 ürün zamlandı

03 Mart 2024, Pazar 21:02
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, şubat ayında karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 133’ünün perakende fiyatı artarken, 9 ürünün fiyatı düştü, 100 ürünün fiyatı ise değişmedi. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 34,24 ile patlıcan, yüzde 25,50 ile salatalık, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 20,97 ile terilen (polyester iplik), gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 18,88 ile sivri biber, yüzde 17,78 ile ayva, yüzde 17,45 ile kıvırcık salata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,29 ile nevresim takımı oldu. 

Haber Merkezi

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