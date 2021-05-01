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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı

01 Mayıs 2021, Cumartesi 13:04
İTO verilerine göre, kentte, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 16,34, toptan fiyatlar yüzde 17,52 artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Nisan 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,01 artış kaydetti.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksinde ise yüzde 0,70 oranında artış görüldü.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 16,34, toptan fiyatlar yüzde 17,52 arttı.

AA

Etiketler: İstanbul, toptan, perakende, fiyat
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