İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın ‘4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Kararı’ Resmî Gazete’de yayınlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021’ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

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