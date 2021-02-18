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18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

İstenmeyen mesaj trafiğinden kurtulabilirsiniz

18 Şubat 2021, Perşembe 11:32
Ticaret Bakanlığının istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla oluşturduğu İYS'de tüketiciler diledikleri zaman ileti tercihlerini değiştirebiliyor.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) vsilesiyle vatandaşlar söz konusu mesajlara ilişkin onay ya da ret hakkını kullanabiliyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, Bakanlık, tüketicileri rahatsız eden SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin engellenmesine yönelik vatandaşların tercihte bulunabileceği İYS'yi uygulamaya geçirmişti. 150 binin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara, mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020'de sona erdi.

Vatandaşlar, 7 Ocak'ta hizmete açılan İYS ile onaylarını e-Devlet sisteminde yer alan İYS bölümünden veya "www.iys.org.tr" adresinden kontrol etmeye ve onay tercihlerini değiştirmeye başladı. 16 Şubat itibarıyla da vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması üzerine, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılan mevcut veriler onaylı sayıldı.

Ayrıca, vatandaşlar bu tarihten sonra da diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.

Vatandaşlar söz konusu sistemde cep telefonu numarası ve e-posta bilgisinin hangi işletmelerde olduğunu öğrenebiliyor, verdikleri onay ya da ret tercihleri ile sadece istedikleri işletmelerden ileti alabiliyor.

Ticari ileti onayı 150 binin altındakiler için son tarih 31 Mayıs

Öte yandan, 150 bin ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme süreci 31 Mayıs'ta dolacak.

Söz konusu yüklemeler sonrası bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

Vatandaşlar bu onaylarını da 1 Haziran-15 Temmuz döneminde kontrol edebilecek.

Ayrıca, onay verilerinin de saklandığı İYS, hizmet sağlayıcıların arşiv ve onay yükünü de azaltmış oluyor.

İYS üzerinden alınan onaylarda ispat yükümlülüğü İYS'ye geçiyor.

2 milyondan fazla kişi İYS'de ileti onaylarını kontrol etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün yaptığı açıklamada, bugüne kadar 2 milyondan fazla vatandaşın "www.iys.org.tr" veya e-Devlet kapısı üzerinden sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini bildirmişti. İYS hizmete açıldığı andan itibaren vatandaşlar tarafından 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştirildi.

AA

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