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3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İşyerine koşarak mı gideceğiz?

02 Temmuz 2024, Salı 23:12
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar LPG’ye gelen 1 lira 76 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Aracına yakıt almak için istasyona gelen bir vatandaş, “Yapacak başka bir şeyimiz yok. Elektriğe geldikten sonra yüzde 38 zam, bütün her şeye kendi oranında gelir. 100 kilometre gitmeyiz de 50 kilometre gideriz ne yapalım? Yapacak bir şey yok” dedi.

İşyerine koşarak mı gideceğiz?  Başka bir vatandaş ise tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu zamlar nedir kardeşim? Tarlaya gidemiyoruz, bağa gidemiyoruz, çarşıya gidemiyoruz. Yayan tarlaya gidiyorum arabayı bırakıp. Yarın da zam geliyor o zaman kontağı bırakıp kapatalım, hep bırakalım arabaları. Ne olacak bu işler? Milletin sırtına bindiler.” Bir emekli da vatandaş “Ne bu kadar zam? Mazota zam, gaza zam. Her gün zam, bugün zam, yarın zam ne yapacağız? Kontağı bırakıp arabaları devlete teslim edeceğiz. İş yerine koşarak mı gideceğiz” İfadelerini kullandı.

Osmaniye - anka

 

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