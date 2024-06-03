İTO: İstanbul’da enflasyon yüzde 82.20

İstanbul Ticaret Odası (İTO), TÜİK’in öncü veri niteliğindeki enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul’da enflasyon mayısta aylık yüzde 3,59, yıllık yüzde 82,20 arttı. İstanbul’un Mayıs ayı enflasyonu açıklandı.

İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,59, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,59 oranında arttı. 2023 Mayıs ayına göre mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,20, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,21 olarak gerçekleşti.

ARTIŞ OLAN HARCAMA KALEMLERİ

Mayıs 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 7,86, Konut Harcamalarında yüzde 7,07, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 6,76, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,48, Gıda Harcamalarında yüzde 2,35, Diğer Harcamalarda yüzde 1,36 artış; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,13, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 0,45 azalış gerçekleşti.