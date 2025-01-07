İzmir’de ekmeğe zam

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL’den 12,5 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyatın bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Kararın ardından açıklamada bulunan İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, şu ifadeleri kullandı: “Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var. Girdilerimizde ortalama artış yüzde 50 oranında. Buna rağmen İzmir’deki toplumsal konsensüsü desteklemek adına, ekonomik güçlükler yaşayan insanlarımızı düşünerek yüzde 25 oranında fiyat artışı yaptık” Haber Merkezi

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