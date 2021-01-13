Kamu seyyanen zam istiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, “Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret etti. Ali Yalçın ziyarette kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü ifade ederek kamu görevlilerine yönelik seyyanen zam beklentilerini aktardı. Yalçın, “Açıklanan 14.6’lık bir enflasyon sözkonusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19’u gördü. Vergilere bakıyoruz 9.21 arttı. Asgari ücret ise 21.56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz” dedi.

KAMUDA İSTİHDAM MODELİ KADROLU OLMALI

Ziyarette kamuda sözleşmeli istihdam üzerine de konuşuldu. Yalçın, kamuda sözleşmeliliğin son bulması gerektiğini ifade ederek, “Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20’yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmelilik son bulmalı, kamuda istihdam modeli ‘kadrolu’ olmalıdır” diye konuştu.

EK ÖDEMELERDEKİ BELİRSİZLİK GİDERİLMELİ

Sağlık çalışanlarının taleplerini de Elvan’a ileten Yalçın, Sağlık çalışanlarının can siparane bir şekilde sahada mücadele ettiklerini söyledi. Yalçın, “Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hala yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli” dedi.