‘Kapanan falan yok’ sözüne çifte cevap

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bazı dostlar geldi, ‘Dükkânlar kapanıyor’ dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok” açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba tepki gösterdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerini paylaşan Ağbaba, 2020 yılında en az 99 bin 588 esnafın meslekten ve sicilden terkini gerçekleştirerek kepenk kapattığını, yani geçen yıl her gün ortalama en az 273 esnafın iflas ettiğini söyledi. Ağbaba, “Saray’ından çıkıp biraz da esnafın sorunlarını dinlemesini, kira, fatura, vergiler altında esnafın nasıl can çekiştiğini görmesini tavsiye ediyoruz” dedi. Öte yandan Koronavirüs salgının kötü yönde etkilediği ekonominin bilançosu da açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı raporda tüketici kredilerindeki artış yüzde 42.7 oldu. Bireysel takip borçlularının sayısı ise Kasım 2020 itibarıyla tüketici kredilerinde 2.3 milyon, bireysel kredi kartlarında 2.4 milyon oldu. Cumhuriyet’in haberine göre, kapanan şirket sayısındaki artış yüzde 43.6 olurken, açılan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre aralıkta yüzde 8 arttı.