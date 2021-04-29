Kapanmaya rağmen yüzde 70 işe gidecek

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) yaptığı hesaplamalara göre, çalışanların yaklaşık yüzde 70’i, hükümetin açıkladığı 2,5 haftalık “tam kapanma” sürecinde de işe gitmeye devam edecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde kapanmadan muaf tutulan işler ve sektörler, 43 başlıkta toplanıyor. DW’deki habere göre DİSK-AR, genelgedeki bu muafiyet listesi ile TÜİK’in faaliyet kollarına göre istihdamın dağılımı verisini eşleştirerek bir tahminde bulundu. Bu tahmini hesaplamalara göre, istihdam edilen toplam 26 milyon 813 kişinin 16 milyon 393 bini “tam” kapanmadan muaf sektörlerde çalışırken, 4 milyon 447 bini tam kapanmadan muaf olmayan sektörlerde çalışıyor. 5 milyon 973 bin kişi ise kapanmadan kısmen muaf sektörlerde çalışıyor. Böylece istihdamın yüzde 61’i kapanma döneminde çalışırken, yüzde 17’si kapanmadan yararlanabiliyor. Kapanmadan kısmen muaf olanların ise yüzde 22 civarında olduğunu belirten DİSK-AR, bu kesimdekilerin bir bölümü de eklendiğinde kapanmadan muaf olan sektörlerde çalışanların, istihdamın yaklaşık yüzde 70’ine tekabül ettiği sonucuna varıyor.

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