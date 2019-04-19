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Kasaplardan zamlara tepki: Sektör batınca kimsenin eline bir şey geçmez

19 Nisan 2019, Cuma 12:40
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, "Spekülatörler yine ortaya çıktı. Yüzde 20 zam geldi. 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz" dedi. Tavuk yemine de zam yapıldığını belirten Yardımcı, "Sektör batınca kimsenin eline bir şey geçmez" ifadesini kullandı.

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Yardımcı, tavuk ve kırmızı et fiyatlarının artmasını eleştirdi.

Her yıl Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarında istenmeyen artışın gündeme geldiğini belirten Yardımcı, "Spekülatörler yine ortaya çıktı. Aylarca zam yapmadılar ama şu anda yüzde 20 zam geldi" dedi ve ekledi: 

"Et geçen sene de bu sene de 46 TL'ydi ancak 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz. Dana kıymayı esnafımız 50-52 TL arasında satıyor. Tavuk etinin fiyatı da 11 ile 12 TL arasında. Pahalı mı? Evet, pahalı."

Kırmızı ette ithal büyükbaşlarla fiyatların aşağı çekilebildiğini kaydeden Yardımcı, tavukta ise aynı şeyin tavukçuluk sektörünü bitireceğini söyledi. Tavukların yemlerine de ciddi zam geldiğini belirten Yardımcı, "Adamı kurtarmıyorsa girdi maliyetleri arttıysa ne yapsın? Mecbur artıracak. Sektör batınca kimsenin eline bir şey geçmez" dedi.

'KASABA SUCUĞU BİLE YASAKLADILAR'

Tavuk etinin kilogram fiyatının 7-8 TL bandında seyrederken, şu anda raflara 8 TL'den geldiğini kaydeden Yardımcı, "Yüzde 20'nin üzerinde zam geldi. Ramazan ayında zamma karşıyım. 2 kilogram gelen bir tavuk 30 TL tutarsa patates soğan alınca eder 40 TL. Bir tencere yemek 50 TL olunca insanlar nasıl alsın?" diye konuştu.

Yardımcı, ulusal zincir marketlerde Et ve Süt Kurumu aracılığıyla yapılan et ve kıyma satışını da eleştirdi.

Devletin 29 TL'ye aldığı eti, zincir marketlere 22-23 TL'den verdiğini anlatan Yardımcı, "Kasap 29 TL'ye kestiği dananın etini nasıl 23 TL'ye verecek? Zincir marketler her şeyi satıyor. İlaç bile satıyorlar. Benim kasabımda sucuğu bile yasakladılar" dedi.

Etiketler: Türkiye, ekonomi, kasap, fiyat
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