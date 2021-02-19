Kendi tohumumuza sahip çıkalım

TÜRKİYE’NİN KENDİ TOHUMUNA SAHİP ÇIKIP GELİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEN NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, “TÜRKİYE’DEN TOHUMU YURT DIŞINA GÖTÜRÜYORLAR, ORADA GELİŞTİRİP BİZE FARKLI BİR ÜLKENİN TOHUMU DİYE SATIYORLAR” DEDİ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ata tohumuna sahip çıkılması ve tabiatın korunması gerektiğini anlatan konuşmasını aktaran Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emine Erdoğan’ın ‘Tohum toprağa emanettir, her ikisi de millî servettir. Bu bilinci ne kadar yaygınlaştırır, ata tohumlarımıza ne kadar sahip çıkarsak yeni nesillerin geleceğini o kadar garanti altına alırız Ben, şahsen, çocukluğumda yediğim domatesin tadını bilmeyen torunlarım için üzülüyorum’ demiştir. Emine Erdoğan’ın açıklamalarına katılıyorum. Ancak bunu söyleyen kişinin 19 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Partili cumhurbaşkanının eşidir” dedi.

İSRAİL’DEN DOMATES TOHUMU GELİYOR

AKP’nin 2006 yılında yerel tohum satışına sınırlama getirdiğini bildiren Gürer, 2018 yılında da yalnızca sertifikalı tohumlara destek verildiğini, bunun sonucu olarak da ata tohumlarımız yerine İsrail’den domates ve salatalık tohumu getirilmek zorunda kalındığını söyledi. “Ben de Niğde ünlü Sazala domatesinin kokusunu özledim” diyen Ömer Fethi Gürer, “Tarım Bakanı Cumhurbaşkanımızın eşini dinlesin ya da Cumhurbaşkanımızın eşi, Cumhurbaşkanımıza ülkedeki tarımın içine düştüğü durumu anlatsın çünkü yaptığı konuşmalarda değindiği konular önemli. Ata tohumumuza sahip çıkılsın, kendi tohumumuzu geliştirelim. Türkiye’den tohumu yurt dışına götürüyorlar, orada geliştirip bize farklı bir ülkenin tohumu diye satıyorlar, bunun önüne geçmenin yolu da kendi ülkemizin değerlerini sahiplenmek, tohumu müzeye koymak yerine ata tohumunu geliştirmek” ifadelerini kullandı.

ZAM 1300 LİRA, DESTEK 100 LİRA…

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda daha çok üretim yapılması gerektiğini ve bu konuda en fazla desteğe tarım kesiminin ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gürer, gübre fiyatlarındaki artış karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gübre desteklerini arttırdık” şeklindeki sözlerini eleştirdi. Gürer, “Üre gübresi dört ay önce 1.800 liraydı, bugün 3.100 liraya çıktı. Attırdığı desteklerle 3.100 lira olan gübre 3 bin liraya düştü. Yani 1.200 lira gübreye zam gelmiş durumda, çiftçi bunu nasıl karşılaşın, ekimi nasıl yapsın?” diye sordu. Tohum, gübre, ilâç, mazot ve tarımsal amaçlı kullanılan elektrik fiyatlarındaki artışların çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını da vurgulayan Gürer, “Tamamı ithalata dayalı yarın ilerde daha büyük sorunlar başımıza açacak bir süreç devam ediyor. Ben de buradan uyarıyorum, bu süreci sonlandırmanın yolu kendi çiftçimize sahip çıkmaktır” şeklinde konuştu.

Ankara - Recep Gören