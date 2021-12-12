"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Kestane ihracatında yüzde 79 artış

12 Aralık 2021, Pazar 11:11
Yılın 11 ayında 23,6 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı kestanede en büyük pazar İtalya oldu.

Ege'de üreticinin kış sezonunda önde gelen geçim kaynakları arasında yer alan kestanede ihracatın artmasıyla bereketli bir sezon yaşanıyor.

Türkiye ve AB'de coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat sezonu sona erdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton kestanenin üretildiği Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılıyor.

Sofralarda yerini almaya başlayan kestanede, verim ve kalitenin yanı sıra ihracat da bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yılın 11 ayında ülke genelinden 5 bin 165 ton kestane ihraç edilerek 13 milyon 240 bin dolar gelir elde edildi. Bu yılın aynı döneminde ise dış satım, değer bazında yüzde 78,8 artarak 6 bin 782 ton karşılığında 23 milyon 676 bin dolara ulaştı.

İhracatın büyük bölümü İtalya'ya yapılırken Almanya ve Hollanda da önde gelen pazarlar arasında yer aldı.

AA

Etiketler: kestane, ihracat, artış
Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya'da seçimlerde aday listesinin açıklanması ertelendi

    ABD'den Rusya'ya gözdağı

    'Libya'da 7 binden fazla Rus Wagner unsuru var'

    İsrail Başbakanı BAE'yi ziyaret edecek

    Nureddin Nebati iş dünyası ile buluştu

    İranlı askeri yetkiliden ABD ve İsrail'in saldırı planlarına karşı uyarı

    Japonya ve ABD ikili ittifakı güçlendirmek istiyor

    Elektrik soygununda son perde

    Başörtülü öğretmene yapılan doğru değil

    Gelir adaletsizliğinde makas giderek açılıyor

    Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında kaldı

    Avukatlık stajı sorunu bitmek bilmiyor

    Yeneroğlu: Yargıya güveni daha da zedeler

    ‘Sağlık hizmeti nefes gibidir, kesilince hissedersiniz’

    'Şu ana kadar toplam 6 Omicron vakamız tespit edildi'

    Ev sahipleri şimdi de ara zam istiyor

    Antalyaspor Trabzonspor'u durdurdu

    Yazıktır, günahtır, haramdır!

    40 bin tür yok olma tehlikesi altında

    ABD'nin Kentucky eyaletinde ölü sayısı 70'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Sabredenlere müjdele
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Sakın, uhuvvet ve muhabbet sarsılmasın”
    Genel

    Yeneroğlu: Yargıya güveni daha da zedeler
    Genel

    Elektrik soygununda son perde
    Faruk ÇAKIR

    O duvarlar da yıkılır
    Genel

    Başörtülü öğretmene yapılan doğru değil
    Misbah ERATİLLA

    Van Gogh’un akıl feneri
    Mehmet ÇETİN

    Kulak çınlaması üzerine
    Genel

    Avukatlık stajı sorunu bitmek bilmiyor
    Mehmet KARA

    Millet İttifakının adayı neden merak ediliyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.