Kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon hesaplamasına göre, konut ve iş yeri kira artış oranları belli oldu.

Yıllık enflasyon verileri: TÜİK: % 44,38 - ENAG: % 83,40 Konut ve iş yeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor. Böylece, kira artış oranı yüzde 58,51 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu. Ankara - Anka

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