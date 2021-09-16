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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kiralar neden artıyor?

16 Eylül 2021, Perşembe 16:15
Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TÜİK’in verilerine göre Temmuz’da tüketici fiyatlarında yüzde 15,15 artış olmasına rağmen, kiraların neden yüzde 55 hatta bazı yerlerde yüzde 100’den fazla arttığını sordu.

RECEP GÖREN - ANKARA

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TÜİK’in verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,15 artış gerçekleştiğini, buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,15 oranında zam yapabilecekken kiralarda yüzde 55 hatta bazı yerlerde yüzde 100’ü aşkın derecede kira fiyat artışların olduğunu gördüğüne dikkat çekerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, “Bu artışı önlemek için bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu. 

Fahiş kira artışları sebebiyle kiralık ev bulmanın zorlaştığını, en temel ihtiyaç olan barınma giderlerinin cep yaktığını söyleyen Karaduman, “Hayat pahalından dolayı geçinemeyen milyonlarca vatandaşımızın kiraların artmasıyla da barınma sorunu ortaya çıkmıştır. Artan konut kredi faizleri, ülkemize gelen göçler, pandemi sonrası yüz yüze üniversite eğitiminin başlaması, kısıtlama sonrası yapılan evlilikler ve boşanmalar, yeni atanan memurlar, kentsel dönüşümler amacıyla evleri tahliye edilen vatandaşların durumu gibi faktöreler kira artışlarına sebep olurken krizi fırsata çevirmek isteyen mülk sahiplerinin yaklaşımları mağduriyetlere neden olmuştur” dedi. 

İşte o sorulardan

Karaduman Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti: “Kiralar niçin artmaktadır? Kira artışlarında kıstaslar nelerdir? Bu artışı önlemek için bir çalışmanız var mıdır? Kiraları denetleyen bir mekanizma kurulacak mıdır? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya ve Gaziantep’te illere ve yıllara göre son beş yılda kiralanan konut sayısı kaçtır? Söz konusu bu illerde son bir yılda kiralanan konutların fiyatları ortalama yüzde kaç artmıştır? 15 Eylül 2021 tarihine kadarki son beş yılda yapılan daire sayısı kaçtır? Bunların kaç tanesi satılmış, kaç tanesi kiralanmış ve kaç tanesi boş durmaktadır? 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle illere göre kiralık, satılık ve boş daire sayısı kaçtır? Oturmak amacıyla kiralanan konutların kaç tanesinin vergi kaydı vardır? Elden kira ödemesinin değişmesi ve iskânı olmayan binalardaki dairelerin kiralık durumlarıyla ilgili düzenleme yapılacak mıdır?” 

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