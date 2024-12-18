'KKM deprem kadar yıkıcı'

Samsun Milletvekili Erhan Usta, “2024 yılı içerisinde EYT’nin bu ülkeye maliyeti 300 milyar liradır. KKM’nin bir yıllık maliyeti 2023’te 893 milyar, depremin 960 milyar lira. Esas depremi KKM’de yaşamışız” dedi.

Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuştu.

Usta, “Deprem harcamaları deniliyor fakat sadece deprem gerekçe gösterilerek arttırılan vergilerden hiç kimse bahsetmiyor. EYT’yi hiç kimse günah keçisi yapmasın, verdiğiniz rakamların hepsi abartılı. 2024 yılı içerisinde EYT’nin bu ülkeye maliyeti 300 milyar liradır. Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) bir yıllık maliyeti 2023’te 893 milyar, depremin 960 milyar lira. Esas depremi KKM’de yaşamışız. Hadi deprem Allah’tan geldi, KKM kimden geldi” dedi.

Ülkenin taşını toprağını satmışsınız

Usta, “2006’dan itibaren cârî açığı finanse etmek için 70 milyar dolar bu ülkenin taşını toprağını satmışsınız. Sizin yanlış politikalarınız nedeniyle taşa toprağa yatırım yaptı Türkiye. O yüzden bugün Türkiye tıkandı ve bunları yapabilmek için de net 70 milyar dolarlık yabancılara gayrimenkulümüzü sattık. Araziler var bunun içerisinde. Sadece daireler olsa çok fazla problem değil. Sayın Bakan, öyle her şey güllük gülistanlık değil” dedi.

TBMM - Anka