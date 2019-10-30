Koç Holding 35. sırada

Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan Topluluğu olan Koç Holding, dünyanın önde gelen dergilerinden Forbes’un yayınladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde büyük bir sıçrama yaptı.

Bu yıl 50 ülkeden 1,4 milyon yanıtın değerlendirildiği araştırmada Koç Holding 59 basamak yukarı tırmanarak 35’inci sırada yer aldı. Böylece bu sene de “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde Türkiye’den ilk 100’e giren tek şirket Koç Holding oldu. Ekonomi servisi

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