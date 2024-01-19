Konut satışlarında düşüş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 dönemine ilişkin Konut Satış İstatistikleri raporunu yayımladı. Buna göre, konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 138 bin 577 oldu. AA

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