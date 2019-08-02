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2 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Konut satışlarında yabancı müşterilerin payı arttı

02 Ağustos 2019, Cuma 11:45
Yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 19 bin 952'ye yükselirken, yabancılara satışın toplam içindeki payı yüzde 3,94 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında her 100 evin 4'ü yabancılara satılırken, toplam konut satışı içerisinde yabancıların payı son 6 yılda yaklaşık 4 kat arttı.

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde gerçekleşen toplam konut satışı 505 bin 796 adet oldu.

Yabancıya konut satışı ise ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 19 bin 952'ye yükseldi. Yabancıya satışta İstanbul 8 bin 903 konutla başı çekerken, Antalya 4 bin 93 konutla ikinci, Ankara bin 111 konutla üçüncü oldu.

Söz konusu dönemde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde birincilik koltuğunu 3 bin 337 adetle Iraklılar aldı. Iraklıları 2 bin 202 konutla İranlılar, bin 264 konutla Ruslar, bin 94 konutla Suudi Arabistanlılar ve 987 konutla Afganlar takip etti. Geçen yıllarda Avrupa metropollerine göre yabancıya konut satış oranının toplamda aldığı pay daha düşük kalırken, 2018'de artışa geçen oran 2019'da zirveyi gördü.

Yılın ilk yarısında 19 bin 952 adet konut edinen yabancıların toplam ev satışlarından aldığı pay yüzde 3,94'e çıktı. Böylece satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar almış oldu. Söz konusu rakam 2018'de yüzde 2,88, 2017'de 1,58, 2016'da 1,36, 2015'te 1,77, 2014'te 1,63, 2013'te ise yüzde 1,05 şeklindeydi. Yabancıya satışın toplam konut satışı içerisinden aldığı pay son 6 yılda yaklaşık 4 kat arttı.

AA

Etiketler: TÜİK, konut, satış, yabancı
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