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6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kredi kartı harcamaları yüzde 35,6 arttı

05 Mayıs 2021, Çarşamba 23:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı (İPA), “İstanbul Ekonomi Bülteni – Finansal Piyasalar” aylık bültenini yayımladı.

Bültende yer alan rapora göre, Türkiye genelinde kredi kartı harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 35,6 arttı. Türkiye’deki toplam bireysel kredi kartı harcamalarının yüzde 33,6’sının gerçekleştiği İstanbul’da, 2021 Mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre harcamalar yüzde 55,9 artarak 52 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye’deki toplam bireysel kredi kartı harcamaları ise yüzde 35,6 artarak 155 milyar TL’yi geçti. İstanbul’da kişi başına düşen nakdi kredi miktarı bir önceki yıla göre yüzde 30,3 artarak 95 bin 775 TL’ye yükseldi. Türkiye’deki nakdî kredilerin yüzde 39,2’sinin kullanıldığı İstanbul, kişi başına düşen nakdi kredinin en yüksek olduğu il oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Denizli, Antalya ve Kocaeli takip etti.

Mart 2020 itibarıyla tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerin yüzde 40,5’i İstanbul’da iken Mart 2021 itibarıyla bu oran yüzde 44’e yükseldi. Bu dönemde İstanbul’da, takipteki alacaklar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarken Türkiye genelinde yüzde 1,3 azaldı. İstanbul’da kişi başına düşen ortalama takipteki alacak Mart 2021’de 4 bin 259 olurken Türkiye genelinde bin 763 TL oldu. Mart 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre İstanbul’da kullanılan taşıt kredisi yüzde 92, ihtiyaç kredisi yüzde 38,2, konut kredisi ise yüzde 31,5 arttı. İstanbul’da kullanılan kredilerin yüzde 51,2’sini ihtiyaç kredileri, yüzde 46,1’ini konut kredileri ve yüzde 2,7’sini taşıt kredileri oluşturdu. Türkiye genelinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre taşıt kredisi kullanımı yüzde 91,6, ihtiyaç kredisi kullanımı yüzde 37,4, konut kredisi kullanımı ise yüzde 31,1 arttı.

İstanbul - Anka

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