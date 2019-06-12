"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kredi kartlarında taksit sınırı artırıldı

12 Haziran 2019, Çarşamba 21:38
Kredi kartında taksit sınırı, mobilya alımlarında on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında altı aya, fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında on iki aya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.

BDDK açıklamasına göre, kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gidildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

AA

Etiketler: BDDK, kredi kartı, taksit, tüketim
Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan: Türkiye S-400 sistemini almıştır, biz bu işi bitirdik

    Fransa'da Müslümanlar hakkında yeni reform paketi

    Kredi kartlarında taksit sınırı artırıldı

    Türkiye Küresel Barış Endeksi'nde sondan 12. sırada

    'Uluslararası toplumdaki bölünmüşlük, savaşları büyütüyor'

    Türkiye ile KKTC'nin ortak askeri tatbikatı sona erdi

    Karamollaoğlu: Devlet aşiret yönetir gibi yönetilmez

    Kılıçdaroğlu: 23 Haziran hakkı sahibine teslim etme seçimidir

    Tunceli şehidi Ökkeş Ede ebediyete uğurlandı

    Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıya el koydu

    Zarif: BAE bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor

    Beşiktaş'taki terör saldırısının faillerinden biri yakalandı

    Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 37 ölü

    Ruhani: ABD yaptırımları gücünü kaybetti

    YSK, AKP'nin itirazını reddetti

    NY Times bundan sonra siyasi karikatür yayımlamayacak

    Hulusi Akar'dan 'mektup' yorumu: Müttefiklik ruhuna uygun değil

    Dünyada enerji tüketimi artışta

    'Dev final için İstanbul'a 50 bin İngiliz gelecek'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    YKS’ye girecekler dikkat!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasete 31 Mart ayarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şerrinden Allah’a sığındığımız siyaset
    Süleyman KÖSMENE

    Tekfire cür’et edenler düşünsünler
    Genel

    Emaneti ehline vermemek zulümdür
    Risale-i Nur'dan

    İman ilmi, ekmek ve su gibidir
    Genel

    'Dev final için İstanbul'a 50 bin İngiliz gelecek'
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Asırlık kadın-aile serencamımız
    Genel

    Yiyecek arzusu giderilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.