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26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kredi ve kart borcu 1 trilyonu geçti

25 Ocak 2022, Salı 23:01
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) kasım verilerine göre banka ve finansal şirketlerden bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı ilk kez 1 trilyon 17 milyar liraya ulaştı.

34.8 milyon kişi ferdî kredi kullanırken kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29.2 bin düzeyine çıktı. Dünya’nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre sadece bankacılık sektöründen kullanılan krediler 14 Ocak itibariyle 987 milyar 131 milyon liraya çıktı. Son hafta bireysel ve ticarî kredi faizlerinde bir miktar düşüş gözlenmişti.

Bir yılda kredi kullanan kişi sayısı 800 bin arttı

TBB verilerine göre Kasım itibariyle 34.8 milyon kişinin ferdî kredi ve kart borcu bulunuyor. Ferdî kredi kullanan kişi sayısı takipteki krediler hariç olmak üzere son bir yılda 800 bin kişi arttı. Kasım itibariyle ilk defa ihtiyaç kredisi kullananlarda da artış gözlendi. TBB verilerine göre Kasımda 197 bin kişi ilk defa kredi kartı, 134 bir kişi tüketici kredisi kullanırken konut kredisi ilk kez kullanan kişi sayısı 30 bin oldu.

Haber Merkezi

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